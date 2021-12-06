Донецкий художественный музей планирует открыть выставочные залы до Нового года

Ремонт в музее начался еще в первой половине ноября. Фото: Донецкий художественный музей / ВКонтакте

Донецкий республиканский художественный музей перенес ремонт основных выставочных залов. Их открытие планируется на вторую половину декабря, до Нового года. Об этом ДАН сообщил директор ДРХМ Геннадий Полянский.

— Мы планируем открыть экспозиционные залы во второй половине декабря. У нас сейчас в ремонте два зала – античного и западноевропейского искусства. Мы заменили 19 старых больших окон на новые, металлопластиковые. Сейчас идут отделочные работы, также восстанавливаем паркет на значительной площади: циклюем, шпатлюем, красим. Кроме того, обновляем шторы, — рассказал Полянский.

Ремонт залов начался еще в первой половине ноября. Тем не менее экспозиционная деятельность музея была продолжена. Выставки работают в новом корпусе на Артема, 125.

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