Британский фотограф Дин О'Брайен: «Я мечтаю вернуться в Донбасс. Чувствую, что у меня есть призвание»

Дин общался с жителями прифронтовых районов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Друг «Комсомолки» - британский фотограф и коллекционер экспонатов советского времени Дин О'Брайен собирается снова приехать в Донецк, чтобы пообщаться с мирными жителями и рассказать миру о происходящем здесь. Об этом Дин рассказал в беседе с «Комсомолкой».

- Я мечтаю вернуться в Донбасс в мае 2022 года. Однако это случится, если будет разрешен въезд иностранцам и будут сняты ограничения, связанные с коронавирусом, - говорит Дин. - Я планирую провести некоторое время в университете, поговорить со студентами и объяснить, почему я решил приехать в Донбасс. Я часто выполняю онлайн-проекты для преподавателя одного донецкого университета и часто снимаю видео для отправки студентам.

Еще я хочу посетить Горловку и провести время с тамошними жителями. Их истории нужно рассказать. Также планирую встретиться с невинными жертвами украинской агрессии, такими как Лилия Никон, которая была серьезно ранена в результате украинского обстрела. Таких людей не следует забывать. Хочу поехать в Луганск и встретиться с Фаиной Савенковой - 13-летней девочкой, которая была размещена на печально известном украинском веб-сайте «Миротворец». Есть большой список вещей, которые мне нужно сделать.

- Почему вы, успешный человек, тратите время и деньги на то, чтобы узнать о Донбассе, который находится далеко от вас?

- Это трудно объяснить, но это похоже на духовное призвание. Все, что я могу сказать, это то, что я чувствую себя в Донбассе, как дома и в полной безопасности. Я не богатый человек, хоть у меня и нормальная работа в Великобритании. Я откладываю свою зарплату, чтобы поехать в Донбасс. Люди, которых я встречаю в Донецке становятся для меня близкими. Они очень гостеприимные, поэтому у меня там так много друзей.

Я вырос в Великобритании, без матери и отца, так как они не могли присматривать за мной. Я знаю, что в Донбассе много детей, которые находятся в подобной ситуации, поэтому я хорошо это понимаю. Я хочу помочь всем, чем смогу.

Дин в гостях у Комсомолки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Что говорят о войне в Донбассе в вашей стране?

- Ситуация остается прежней. Основные средства массовой информации не сообщают об этом конфликте. Все, о чем хотят говорить наши журналисты, это «российская агрессия». Таким людям, как я, приходится искать информацию в интернете и рассказывать в социальных сетях о том, что на самом деле творит Украина.

- Как вы думаете, чем может закончиться война в Донбассе и что для этого нужно?

- Единственный способ положить конец этой войне - это провести настоящие мирные переговоры. Президент Украины Зеленский не встретится с лидерами Республик, поэтому я думаю, что пока Украина не изберет нового президента, войне не будет конца. Я думаю, что эта война, к сожалению, будет продолжаться еще много лет.

Британцу понравилось в Донецке, здесь он чувствует себя, как дома Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Напомним, Дин О'Брайен приезжал в Донецк в мае 2019 года. Его семья, друзья и знакомые были шокированы, когда узнали о его планах отправиться в Донбасс. О'Брайен отвечал всем одним риторическим вопросом: «Почему бы людям не услышать голос народа Республики?» Жена и дети британца понимали, что на фронте может произойти все что угодно, но отговорить Дина были не в силах. Он поставил перед собой цель – донести всему миру правду о войне, которую развязала Украина.

Потом О'Брайен рассказал о том, что ему невероятно понравился размах, с которым здесь отмечают День Победы и День Республики. Дин сделал серии фотографий, которые потом опубликовал на своей странице. Многие британцы в комментариях выражали слова поддержки Донбассу. Также Дин побывал в окрестностях аэропорта, около Иверского монастыря, на улице Стратонавтов. Он зафиксировал последствия украинских обстрелов, после чего рассказал об этом на заседании Организации Объединенных Наций. Неформальная встреча Совбеза по теме «Обстоятельства «майдана» и его последствия для Донбасса» проводилась в режиме видеоконференции летом этого года.

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