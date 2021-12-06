Новый год в Донецке 2022: Стало известно, сколько в столице будет елочных базаров

Елочные базары в Донецке будут работать с 15 по 31 декабря Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Новый год в Донецке 2022 наступит ровно через 26 дней. В столице ДНР уже во всю готовятся к этому событию. На улицах появились украшения, яркие праздничные вывески, магазины украшают прилавки и пр.

Также стали известны даты и места работы елочных базаров. В этом году по городу будут работать 98 точек, где можно будет законно приобрести елку. Они откроются уже совсем скоро – 15 декабря и будут работать до самого Нового года. Наиболее широкий ассортимент праздничных деревьев представлен в Буденовском и Кировском районе.

Напомним, в преддверии празднования Нового года в ДНР активизируются браконьеры, которые занимаются незаконной вырубкой хвойных деревьев с целью наживы. За это в Республике полагается административное и даже уголовное наказание.

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