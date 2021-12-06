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Общество6 декабря 2021 9:07

В ДНР диагностировали пневмонию без симптомов COVID-19 еще у 45 жителей

Прироста числа больных COVID-19 не зафиксировано
Екатерина Сорока
Екатерина Сорока
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Врачи диагностировали пневмонию у 45 пациентов

Врачи диагностировали пневмонию у 45 пациентов

Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки врачи диагностировали пневмонию у 45 жителей ДНР. Около половины из них потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

— За сутки выявлено 45 случаев пневмоний, что на 12 меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 23. Всего на лечении 1502 пациента с пневмониями, из них 830 на кислородной поддержке, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в Минздраве отмечают, что новых случаев заболевания COVID-19 за сутки выявлено не было. Исследования анализов потенциальных больных не проводились. В связи с чем число заражений коронавирусной инфекцией по официальным данным по-прежнему составляет – 110 973.

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