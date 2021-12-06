В ЛНР за все время пандемия коронавируса забрала жизни почти трех тысяч человек

Еще четыре летальных случая зарегистрировали в ЛНР за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки медики зарегистрировали в ЛНР еще четыре летальных случая от коронавирусной инфекции. Общее число смертей медленно приближается к трем тысячам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

— Зарегистрировано – четыре летальных случая. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 2 963 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, — говорится в сообщении.

Прироста больных за прошедшие сутки выявлено не было. На амбулаторном и стационарном лечении на данный момент находятся 664 человека. При этом девять пациентов выписались из медучреждений с полным выздоровлением. Это показали два отрицательных результата теста на COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в Республике всего выявили 20 861 случай заболевания. Из них 17 234 человека уже переболели и выработали антитела к вирусу.

Напомним, в ЛНР по-прежнему действует режим повышенной готовности. Власти приняли ряд мер для недопущения распространения инфекции. Изменения, в частности, коснулись режима работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта. Тем времен в Минздраве Республики советуют соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации: носить маску, чаще мыть руки и избегать мест большого скопления людей.

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