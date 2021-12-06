Донецкий «Гвардеец» стал победителем международного футбольного турнира

Донецкие футболисты показали зрелищную игру в финале турнира. Фото: СК "Гвардеец" / ВКонтакте

В воскресенье, 5 декабря, состоялся финал Международного турнира «Systema cup» по футболу. На поле встретились донецкий «Гвардеец» и гудаутский «Рицей» (Абхазия). Основное время игры закончилось ничьей. Победителя противостояния позволила выбрать серия пенальти.

Футболисты показали болельщикам зрелищную игру на поле. Основное время завершилось со счетом 2:2. После чего было объявлено о проведении послематчевых пенальти. От донецких голы забивали полузащитники Сергей Саранча и Виталий Топало. После серии пенальти счет стал 4:3.

Отличился на поле в тот день вратарь «Гвардейца» Андрей Рябой. По итогу он же стал лучшим игроком всего турнира.

В результате «Гвардеец» одержал победу. Игрокам был вручен заслуженный кубок «Systema cup». На сегодняшний день дончане являются единственными его обладателями. Поскольку это был первый розыгрыш турнира.

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