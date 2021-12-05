Владимир Вьюров выступит на сцене «Донбасс Оперы»

Заслуженный артист России Владимир Вьюров в рамках интеграционной программы Русского центра с рабочим визитом посетит Донецкую Народную Республику с 5 по 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Русского центра.

- 5 декабря в театре оперы и балета пройдет опера «Риголетто» Джузеппе Верди по мотивам драмы Виктора Гюго «Король забавляется». Партию Риголетто исполнит гость из Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов Владимир Вьюров, который отметит свой юбилей на сцене «Донбасс Оперы», - говорится в сообщении Русского центра.

«КП» сообщала, что летом этого года Владимир Вьюров на пресс-конференции в Донецке сообщал о планах отметить свое 60-летие выступлением на сцене Донецкого театра оперы и балета. Российский баритон первый раз посетил ДНР в декабре 2014-го. На тот момент в театре осталось всего восемь солистов.

- В начале войны мы решили выпустить спектакль «Риголетто» и первым человеком, который тогда откликнулся, был Владимир Николаевич. Он приехал и спел, с этим мы и открылись в 2014 году. Я считаю, это - творческий подвиг, - рассказал генеральный директор «Донбасс Оперы» Евгений Денисенко.