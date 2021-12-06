Российский меценат пожертвовал на развитие храма Ксении Петербургской в Луганске

Благотворительная организация во главе с Владимиром Сычем уже не в первый раз помогает луганскому храму. Фото: Народная милиция ЛНР

Благотворительная организация «Солидарность. Добро. Милосердие» помогла в постройке церковной инфраструктуры луганского храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской. Через военных была передана очередная партия стройматериалов.

— Представители Народной милиции ЛНР при поддержке благотворительного фонда «Солидарность. Добро. Милосердие» во главе с меценатом Владимиром Сычем храму в честь блаженной Ксении Петербургской была передана новая партия строительных материалов для продолжения работ по постройке церковной инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Пару месяцев назад военные также передали храму от российских благотворителей дерево для кровли, утеплитель, металлоконструкции и листы меди для церковных куполов. Как рассказал тогда протоиерей Сергий, рядом с главным храмом будет построено административное здание с малой церковью Святой Троицы.

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