Командование ВСУ в Донбассе доукомплектовало свои бригады уголовниками. Фото: штаб «ООС»

В Донбассе украинское командование доукомплектовало бригады ВСУ, действующие в зоне операции объединенных сил, осужденными по уголовным статьям. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Низкий уровень укомплектованности остается одной из главных проблем в украинской армии. В зону «ООС» прибыла вербовочная группа под руководством полковника Тишкевича для отбора граждан на военную службу по контракту. Отбор проводится среди лиц, ранее осужденных по уголовным статьям, - рассказал Иван Филипоненко.

По данным оборонного ведомства Республики, первые новобранцы прибыли в 79-ю бригаду.

- Граждане Сусло и Шатунов были освобождены от уголовной ответственности за подписание контракта и согласие на выполнение задач в зоне «ООС» в составе украинских вооруженных формирований, - отметил официальный представитель.

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