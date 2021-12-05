Украинские снайперы прибыли для совершения провокаций в Счастье

В Донбассе украинское командование перебросило снайперов в район Счастья для проведения провокаций. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- По данным нашей разведки, на позиции подразделений 79-й бригады в район населенного пункта Счастье отмечено прибытие снайперских пар из состава 131-го разведывательного батальона, - рассказал Иван Филипоненко.

По его словам, на этом участке фронта украинские боевики готовятся к проведению провокационных действий. Каждый раз они пытаются обвинить в содеянном защитников Республики.

Напомним, что в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотные летательные аппараты.

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