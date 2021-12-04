«Это раскрутка террористической организации» Сказочный рисунок десятилетней девочки из ЛНР вызвал истерику посольства Украины в Сербии

Сказочный рисунок Алисы Грошевой был признан лучшим на международном онлайн-конкурсе детского рисунка. Фото: Газета «Глас Опова»

Десятилетняя Алиса Грошева из ЛНР заняла первое место на международном онлайн-конкурсе детского рисунка «Волшебный мир сказки». И этот факт вызвал истерику в украинском посольстве в Сербии. Организаторов конкурса обвинили в провокации и «раскрутке террористической организации».

Вся «вина» организаторов в том, что они позволили себе сообщить, что Алиса из… Луганской Народной Республики.

На сайте сербской газеты «Глас Опова» были опубликованы результаты международного онлайн-конкурса, который проходил при финансовой поддержке города Опово. Организатором мероприятия стало общество соотечественников и друзей России «Сербия в сердце - Россия в душе». Первое место, как указано на сайте, заняла 10-летняя Алиса Грошева из города Краснодон Луганской Народной Республики.

В посольстве Украины заявили, что упоминание «террористической ЛНР» как государства является призывом нарушить территориальную целостность и суверенитет Украины. Что любое сотрудничество государственных органов, неправительственных структур или отдельных граждан Республики Сербия с ДНР и ЛНР является «прямым нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие правовые последствия». А еще - призвали «прекратить пропаганду ЛНР, основанной оккупационной администрацией государства-агрессора Российской Федерации».

Не больше и не меньше! Организаторы, видите ли, не имели права допускать к конкурсу юную жительницу непризнанной республики. И вообще, наверное, любить «агрессора» Россию и все русское.

Диплом с указанием ЛНР вызвал приступ бешенства в украинском посольстве. Фото: Газета «Глас Опова»

- Мерзкие бандеровские отродья, - так прокомментировал эту историю депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердический.

Дончанка Ольга Красникова обращает внимание на другой ключевой момент.

- Можно объявлять ЛНР хоть террористической организацией, хоть какой. Ключевой момент в детях, - считает Ольга. - Дети республик Донбасса знают, к сожалению, что такое война и хотят мира. А на Украине? Мне все не идет из головы эта девочка с рисунком горящего Кремля. Как можно ребенка с возраста детского сада или начальной школы воспитывать в таком духе ненависти? Вы кого потом рассчитываете получить? Это поколение моральных уродов же. Их потом переделать не получится. Кто-то может представить русского ребенка с рисунком горящего Белого дома? Нет. Тем более это демонстрировать в СМИ. Это просто что-то запредельное. Так что террористическая организация, воспитывающая террористов тут только Украина.

Напомним, ранее другой ребенок из ЛНР подвергся травле со стороны украинской власти. 12-летнюю писательницу из Луганска Фаину Савенкову внесли на одиозный на сайт «Миротворец» за участие в прошедшем в Донецке фестивале фантастики. После активного вмешательства российской и украинской общественности данные девочки были удалены с сайта.

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