В Донбассе украинские силовики грабят продуктовые магазины, готовясь праздновать день ВСУ

В Донбассе украинские силовики грабят магазины, готовясь праздновать день ВСУ. Фото: штаб «ООС»

В Попасной, что в подконтрольном Киеву Донбассе, украинские силовики грабят магазины, чтобы запастись алкоголем для празднования дня ВСУ. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По поступившей нам от жителей населенного пункта Попасная информации, боевики 24-й бригады на днях наведались в несколько магазинов города и вынесли алкогольные напитки, не заплатив за них. Изъятие алкоголя они аргументировали предстоящим 6 декабря днем ВСУ и необходимостью мирного населения платить украинским военным за защиту от врага, - рассказал Иван Филипоненко.

Украинские боевики настоятельно рекомендовали владельцам и продавцам торговых точек не обращаться в правоохранительные органы. Такие вот нравы у «защитников».

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