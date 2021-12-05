14 декабря в Донецке пройдет круглый стол предпринимателей ДНР и России. Фото: сайт Дениса Пушилина

14 декабря в Донецке пройдет круглый стол предпринимателей ДНР и России. Об этом сегодня на встрече с представителями общественности в Москве заявил Глава Республики Денис Пушилин.

- На 14 декабря планируется круглый стол с предпринимателями в Донецке. Будут делегации от регионов России, в том числе Крыма, - рассказал Денис Пушилин.

Цель предстоящего мероприятия - налаживание сотрудничества между представителями бизнеса Республики и российских регионов.

Напомним, что в ноябре Президент России Владимир Путин предписал правительству допустить на российские рынки товары из ДНР и ЛНР и не применять товарные квоты на экспорт и импорт. Согласно соответствующему указу, меры будут действовать до политического урегулирования в Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями.

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