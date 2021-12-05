В Донецке на шахте Скочинского погиб горняк Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецке на шахте Скочинского горноспасатели разыскивали не вышедшего на поверхность горнорабочего с 4 декабря. Шахтера обнаружили сегодня, но спасти не смогли.

- Со вчерашнего дня горноспасатели Донецка на шахте имени Скочинского проводили спасательные работы по поиску горняка 1950 года рождения, не вышедшего на поверхность. Работник шахты был обнаружен в тяжелом состоянии, проводимые реанимационные мероприятия не принесли положительного результата, 5 декабря тело было поднято на поверхность, - сообщили в МЧС ДНР.

Напомним, что предыдущая крупная авария на шахте Скочинского произошла в ноябре прошлого года. Тогда в пожаре, вспыхнувшем в выработках, погибли четверо горняков. Спасательные работы были осложнены высокой концентрацией метана в выработках.

Шахта имени Скочинского считается одной из самых опасных в мире. Разработка пластов осложнена большой температурой и высоким содержанием метана, а также риском возникновения газодинамических явлений (выбросов). Одной из наиболее масштабных аварий на Скочинского стал выброс и обвал породы 4 апреля 1998 года. Тогда погибло 63 горняка.

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