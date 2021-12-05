Работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе препятствовали украинские боевики

В ВСУ созданы целые батальоны для подавления сигналов каналов управления биспилотниками миссии. Фото: СММ ОБСЕ

Украинские военные применяли средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в окрестностях Золотого и Попасной. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- В районах населенных пунктов Золотое и Попасная мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в этих районах военной техники, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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