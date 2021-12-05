ВСУ в прошедшие сутки не обстреливали ДНР. Фото: штаб ООС

Украинские военные не нарушали перемирия на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой в прошедшие сутки - с 3.00 субботы до 3.00 воскересенья. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- За прошедшие сутки со стороны украинских боевиков нарушений Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня не зафиксировано, - отметили в оборонном ведомстве.

Но при этом в Донбассе стороны конфликта устанавливали перемирие больше 20 раз. Каждый раз украинская сторона нарушала достигнутые договоренности в течение первых нескольких дней.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотные летательные аппараты.

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