Правильное вакцинирование поможет избежать опасных осложнений ковида Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

От коронавируса в ЛНР за сутки умерли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

- С начала пандемии в Республике медики зарегистрировали 2 959 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава ЛНР.

За все время выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус всего 17 225 человек.

На сегодня в ЛНР подтверждены 20 861 случай заражения коронавирусом. Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это раскрутка террористической организации» Сказочный рисунок десятилетней девочки из ЛНР вызвал истерику посольства Украины в Сербии

Алиса Грошева заняла первое место на международном онлайн-конкурсе детского рисунка «Волшебный мир сказки» (подробнее)