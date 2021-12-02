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Общество2 декабря 2021 13:27

В ДНР появится свой центр по изучению почв

Его сотрудники займутся исследованием качества сельскохозяйственных земель и вопросами семеноводства
Ирина ДМИТРИЕВА
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Новая организация проведет агрохимический анализ сельскохозяйственных земель

Новая организация проведет агрохимический анализ сельскохозяйственных земель

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике появится специальный центр по изучению почв. О создании нового учреждения стало известно после заседания правительства.

- На очередном заседании правительства под председательством Александра Ананченко было принято решение о создании государственного бюджетного учреждения «Сельскохозяйственный центр», - проинформировала пресс-служба ведомства.

Уточняется, что новая организация будет оказывать платные услуги физическим и юридическим лицам - делать лабораторные экспертизы и заниматься вопросами семеноводства, карантина и защиты растений, а также изучать плодородность сельскохозяйственных земель, качество зерна и продукты его переработки.

Как отметили в правительстве, этот центр будет находиться под управлением Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что ближайшие три года в Донецкой Народной Республике планируют исследовать почву на плодородность. Прошлый агрохимический анализ сельскохозяйственных земель проводился здесь более 20 лет назад.

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