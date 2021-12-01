Выжившая жертва убийцы-серийника в Зугрэсе: «У меня до сих пор остались какие-то страхи»

Встречу с преступником женщина запомнила на всю жизнь. Фото: пресс-служба МВД ДНР

Жительница Зугрэса, которая выжила после встречи с задержанным убийцей-серийником, рассказала правоохранителям подробности произошедшего. По ее словам, нападение на нее произошло, когда она была на вечерней пробежке. Какой-либо угрозы от мужчины на обочине дороги она сначала не ожидала.

— Я даже не ожидала какой-либо угрозы, потому что он просто стоял на обочине дороги. Подошел, схватил меня за шею и приклоняя к земле начал кричать: «Все теперь ты моя, теперь ты идешь со мной». Естественно, что я испугалась, как-то встрепенулась и на первых секундах у него выпал нож. Перед глазами у меня пролетела вся жизнь и просто по-человечески думала, что ему от меня нужно. Он душил меня и хватал за шею. Я же всячески пыталась вырываться, царапалась, цеплялась рукой, — рассказала женщина, чью личность полиция решила не раскрывать.

Спастись удалось благодаря мимо проезжающему автомобилю. Преступник отпустил жертву и не стал ее преследовать. Женщина благополучно добралась до дома.

—Естественно, что у меня и сердце останавливалось и боялась, когда домой пришла меня всю трусило. Пришла, сидела и не могла ни слова сказать, кашляла от глубокого дыхания. Конечно, я такой стресс испытала. У меня до сих пор остались какие-то страхи, спина скована, когда вижу людей, идущих мне на встречу, — поделилась женщина.

В полиции отметили, что перед убийствами задержанный совершил несколько нападений на других местных жительниц. Таким образом, он хотел проверить свою реакцию на сопротивление. После уже начал убивать своих жертв.

Читайте также

Двойное убийство в Макеевке: Полиция задержала подозреваемого

Известно, что у подозреваемого уже была судимость (подробнее)