Сотрудники полиции ДНР по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух женщин в Макеевке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.— В дежурную часть Советского районного отдела полиции Макеевки поступило сообщение об обнаружении трупов двух женщин с ножевыми ранениями. Правоохранители по «горячим следам» задержали мужчину, подозреваемого в причинении указанных телесных повреждений, — говорится в сообщении пресс-службе ведомства.Детали произошедшего в ведомстве не разглашают. Однако известно, что мужчина был ранее судим. А также ему предъявлено обвинение по статье 106 Уголовного кодекса ДНР (убийство).Всего по данным МВД ДНР, за эти выходные поступило 11 сообщений о преступлениях. В том числе два убийства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ДНР зажглась автомобильная елка178 машин выстроились в одну конструкцию и включили дальний свет (подробнее)