Приближается один из самых светлых и сказочных праздников – Новый год. Это время надежды, обновления, время забыть обиды и вынести хлам из домов, жизней и сердец. У каждого из нас есть свои традиции встречи Нового года. Кто-то отправляется на праздники в теплые края, кто-то гостит у родных, кто-то тусит с друзьями. Но 2020 внес свои безжалостные коррективы. Неизменным осталась только установленная в каждом доме новогодняя елка.У донецкой команды AdrenalineTime тоже есть своя новогодняя традиция. В четверг, 24 декабря, на парковке перед гипермаркетом «Сигма Ленд» ребята собрали тех, кому не страшен пятнадцатиградусный мороз, - автолюбителей со всех уголков ДНР. В этот раз никому не нужно было бросать вызов времени, жечь резину (хотя желающие все равно нашлись) и преодолевать крутые повороты. Этим вечером из своих «болидов» гонщики создали новогоднее чудо – огромную автомобильную елку.В очередной раз удивляюсь мастерству и профессионализму организаторов. Построение железной красавицы заняло около часа. За это время ребята ВТРОЕМ выстроили рекордные 178 машин в единую конструкцию. Когда елка была готова, по команде ведущего участники зажигали сначала «аварийки», а после – дальний свет. Даже с земли зрелище было фантастическое! С воздуха огни автомобильной ёлки заснял коптер.- Традиция выстраивать автомобильную елку появилась в нашей команде 4 года назад. Идея появилась как-то сама. Мы просто делились планами на праздники и подумали, почему бы не устроить что-то праздничное в автомобильном стиле. Сначала мы решили просто попробовать, но каждый год наши елки только растут. В 2020 был побит рекорд по количеству машин – 178 в сравнении с 2019, когда приехали 162, - рассказал один из организаторов AdrenalineTime Анатолий Панин.По его словам, подготовка заняла немного времени.- Администрация Макеевки и руководство гипермаркета “Сигма Ленд“ не первый год помогают нам выстраивать автомобильную ёлку, а у нас у всех большой опыт проведения подобных мероприятий. Наша команда организовывала автопробеги к 9 мая, дню автомобилиста, чемпионаты и учебно-тренировочные сборы. Поэтому нам не привыкать справляться с большим количеством машин, - сказал Анатолий.От себя хочу сказать, что вчерашний новогодний съезд автомобилистов не был какой-то формальной показухой для красивой картинки. Там, на парковке, собралась настоящая семья пилотов и их железных друзей, которые общались, шутили, искренне радовались и создавали теплую атмосферу семейного новогоднего торжества.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Донецке перевернулся автобус, следовавший из ДокучаевскаПострадали четыре человека, в том числе ребенок (подробнее)