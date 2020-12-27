В МЧС ДНР сообщили о ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Докучаевска, в Ленинском районе Донецка.- Водитель автобуса «Эталон» не справился с управлением и совершил опрокидывание автобуса на бок. В результате аварии пострадало четыре человека, из них один ребенок, - говорится в сообщении спасательного ведомства.В МЧС добавили, что инцидент произошел 26 декабря на участке автодороги М-20. В спасательной операции участвовали 15 спасателей, привлекалось четыре единицы техники.Напомним, что с 25 декабря в Республике наблюдается существенное ухудшение погодных условий. На дорогах - гололедица.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Осторожно, скользко! Что делать, если вы упали на ступеньках в общественном местеКорреспондент «Комсомолки» разбирался, кто несет ответственность за скользкие ступени в магазинах, аптеках и других публичных местах (подробнее)