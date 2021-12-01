Полиция задержала в Зугрэсе убийцу-серийника

Сотрудники полиции составили фоторобот убийцы. Фото: пресс-служба МВД ДНР

Сотрудники полиции установили задержали 46-летнего жителя Зугрэса, обоснованно подозреваемого в совершении шести убийств. Подробности расследования рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

Изначально мужчина ограничивался нападениями. Его жертвами становились женщины. Он подстерегал их в подъездах и других укромных местах. Правоохранители считают, что таким образом преступник хотел проверить свою реакцию на сопротивление испуганных женщин.

Первые несколько нападений произошли за довольно короткий промежуток времени. Однако вскоре мужчина начал убивать своих жертв. С момента поступления первого сообщения сотрудники полиции бросили все силы на установление личности злоумышленника. Был составлен фоторобот, но это не сильно помогло. Установить личность убийцы по горячим следам не удалось. Расследование осложнял также тот факт, что мужчина ранее ни разу не попадал в поле зрение правоохранителей. У соседей приветливый житель также не вызывал подозрений.

Вскоре произошло еще одно нападение с попыткой убийства. Жертвой оказался пенсионер. Но завершить преступление преступник не решился. Через некоторое время полиция вышла на его след и произвела задержание. О мотивах своих поступков тот говорить отказался.

За совершение серии особо тяжких преступлений задержанному полагается максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертная казнь.

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