Следком России заинтересовался инцидентом с ранением дончанина от рук украинского снайпера

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Фото: пресс-служба СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по делу о ранении мирного жителя Донецка во время вчерашнего снайперского обстрела со стороны украинских силовиков. Причастные обвиняются в нарушении Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

— По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой 356 статьи УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), — говорится в сообщении. — Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.

Как отметили в российском Следкоме, такие преступления не имеют срока давности. Рано или поздно собранные доказательства станут предметом рассмотрения судом, «перед которым престанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадавший от рук украинского снайпера житель Донецка находится в тяжелом состоянии

На данный момент он находится в реанимации (подробнее)