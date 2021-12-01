На шахте в Макеевке произошло отключение вентилятора главного проветривания

На момент отключения вентилятора в шахте находились восемь человек Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Инцидент на шахте «Калиновская Восточная» в Макеевке произошел 30 ноября. На тот момент на рабочем месте находилось восемь горняков. Всех вывели на поверхность. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

— 30 ноября, город Макеевка, Советский район, улица Шевченко, ГУП ДНР «Макеевуголь», Филиал «Шахта «Калиновская Восточная» произошла остановка вентилятора главного проветривания. В шахте находилось 8 человек, все выведены на поверхность, — говорится в сообщении. — Горноспасатели 3 Государственного военизированного горноспасательного отряда г. Макеевки вывели на поверхность работников шахты.

Электроэнергия в шахте была отключена. Во время спасательной операции сотрудники МЧС провели контроль рудничной атмосферы и контроль водоотлива в горных выработках. Подъемы и дегазация предприятия работают в нормальном режиме. В 00.28 1 декабря вентилятор главного проветривания был вновь запущен.

Отметим, что шахта «Калиновская Восточная» была сдана в эксплуатацию еще в мае 1957 года. В августе 2020-го на ней произошел пожар. К счастью, тогда обошлось без пострадавших.

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