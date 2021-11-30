Партийный билет «Единой России» получил Глава ЛНР Леонид Пасечник

Леонид Пасечник стал членом Всероссийской политической партии. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник стал членом Всероссийской политической партии «Единая Россия». Вручение партбилета состоялось в Луганском государственном университете имени Владимира Даля. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя страны.

- От себя лично и всех жителей ЛНР заверяю Вас и в Вашем лице руководство партии «Единая Россия», что мы не подведем, - сказал Леонид Пасечник, обращаясь к вручившему ему билет депутату Государственной Думы РФ Виктору Водолацкому.

В числе первых партийные билеты «Единой России» получили также педагоги, представители общественности, казачества и молодежных организаций Республики. Кроме того, их вручили главам администраций регионов ЛНР.

Напомним, в Донецке тем временем открылся Русский дом - в рамках соглашения, подписанного между представителями Русской гуманитарной миссии (РФ) и общественной организации «Русский центр» (ДНР). Он станет своего рода информационно-культурным центром для жителей Республики.

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