Глава ДНР Денис Пушилин: Создание Русского дома в Донецке - еще один важный шаг, укрепляющий нашу связь с Россией

Подобный центр планируют открыть и в Луганске Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В столице Донецкой Народной Республики открыли Русский дом - в рамках соглашения, подписанного представителями Русской гуманитарной миссии (РФ) и общественной организации «Русский центр» (ДНР).

Русская гуманитарная миссия (РФ) и общественная организация «Русский центр» (ДНР) подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: сайт Главы ДНР

Подписание документа состоялось сегодня в столичном краеведческом музее во время форума по недопущению фальсификации истории. В торжественной церемонии принял участие Глава Республики Денис Пушилин.

- С каждым годом крепнут наши связи с Россией. Все мы знаем, сколько сделано в этом направлении. И сегодня очередной этап в этом процессе ознаменуется открытием Русского дома в Донецке, который станет еще одним центром для сохранения нашей исторической памяти и борьбы с фальсификацией истории. В том числе и тех страниц, которые относятся к современной летописи Донбасса. О тех событиях, которые происходят на нашей земле с 2014 года и уже подвергаются фальсификациям, - отметил он.

Как сообщается, работа Русского дома будет направлена на реализацию гуманитарных, культурных и образовательных программ. Он станет своего рода площадкой для коммуникации, налаживания контактов, консолидации усилий и возможностей в воплощении идей, направленных на улучшение жизни Республики. Здесь будут информировать молодежь о поступлении в вузы РФ, участии в обменных программах, проводить курсы по повышению квалификации для учителей русского языка и мастер-классы для представителей других специальностей от профильных специалистов России.

- Будут мероприятия, так или иначе, связанные с Россией. Планируется проведение выставок, круглых столов, творческих вечеров, тематических встреч, гастроли российских театров и другое, - пояснил генеральный директор Русской гуманитарной миссии Сергей Шевчук.

Сейчас, по словам организаторов Русского дома, они планируют открыть подобный центр и в Луганске.

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