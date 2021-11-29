Кикбоксеры из Донецка взяли «Кубок Дона»

Из ДНР в соревнованиях участвовал 31 спортсмен. Фото: Минспорта ДНР

Сборная команда Донецкой Народной Республики приняла участие в Открытом традиционном турнире по кикбоксингу «Кубок Дона», который прошел в Ростове-на-Дону с 25 по 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

В соревнованиях участвовало более четырехсот спортсменов из одиннадцати регионов Российской Федерации. Сборную команду ДНР представляли тридцать один спортсмен в разделах: «лайт-контакт», «фулл- контакт» и «К-1».

- Результатом выступления наших спортсменов стало завоевание двадцати пяти медалей, а также трех командных кубков: за 3 место в фулл-контакте, за 1 место в лайт-контакте и 1 место в общем командном зачете, - сообщили в Министерства молодежи, спорта и туризма Республики, поздравив ребят и их тренеров с прекрасным результатом и пожелав им новых побед на следующих соревнованиях.

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