От коронавируса в ЛНР за сутки умерли два человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса в Луганской Народной Республике за сутки умерли два человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- С начала пандемии в Республике медики зарегистрировали 2 917 случаев смерти пациентов, у которых диагностирован COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в ЛНР коронавирус выявили у 20 621 человека. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на COVID-19 всего 16 725 человек.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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