Погода в Донецке: 29 ноября будет дождливо и тепло - до +13 градусов

В Донецке ожидается дождь Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

29 ноября в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается небольшой дождь. Температура воздуха утром +8…+10 градусов. Днем – до 13 градусов тепла. Вечером +12…+13 градусов. Южный ветер будет дуть скоростью от 7 до 10 м/с. Порывами до 20 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память одного из двенадцати апостолов – Левия Матфея. В народе дату прозвали Матвеев день. Считалось, если в этот день идет снег, то начнутся сильные метели. Ветреная погода – к холодной и вьюжной зиме. Если за окном мороз, то и зима суровой будет. Если же за окном дождик идет, то зимушка будет теплой и сырой. Облака низко по небу плывут – к стуже. Выпавший снег будет до весны лежать.

По прогнозам синоптиков в последний день осени - 30 ноября ожидается дождь в ночное время. Днем – облачно с прояснениями. Температура ночью +7…+8 градусов. Днем +6 градусов. Вечером похолодает до нуля градусов и пойдет снег с дождем.

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