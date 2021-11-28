Украинские военные минируют даже дороги, по которым ходят и ездят мирные жители. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Украинское командование привлекло иностранцев к разминированию в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил» («ООС»). Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- В зоне ответственности 79-й бригады вблизи подконтрольного ВСУ города Счастье отмечены работы по разминированию местности представителями британо-американской организации HALO Trust, - говорится в сообщении.

Выяснилось, что Счастьинская администрация обратилась за помощью в обследовании территории, прилегающей к населенному пункту, к руководству областного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и международным гуманитарным организациям из-за беспорядочного минирования местности, приводящего к гибели и ранению мирного населения.

Данная информация подтверждается отчетом миссии ОБСЕ за 27 ноября.

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