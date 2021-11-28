Зачем Украине новые аэропорты под Мариуполем и Краматорском

Киев сможет разместить в новых аэропортах боевые самолеты Фото: ГШ ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о принятии стратегического решения по возведению двух новых аэропортов на востоке Украины. Об этом он сказал на форуме «Большое строительство: авиация и туризм». Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков уточнил, где будут находиться новые воздушные гавани.

- Мы потенциально уже обработали с Генеральным штабом, где именно можно их строить. Будет один аэропорт на юге, ближе к Мариуполю. Но не в Мариуполе, потому что город очень близко находится к линии соприкосновения. И второй аэропорт около Краматорска и Славянска, - заявил Кубраков.

По словам министра, места строительства будущих аэропортов в скором времени будут презентованы. А пока ожидают финального подтверждения от военных.

Очевидно, что участие Генштаба ВСУ в проекте продиктованы не только заботой о безопасности туристов, но и военной составляющей. Киев сможет разместить здесь боевые самолеты, вертолеты и ударные беспилотники. А в случае войны с республиками и Россией оперативно перебрасывать войска и боеприпасы.

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