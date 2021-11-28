Отомстили: Ответным огнем подразделения Народной милиции ЛНР уничтожили двоих боевиков ВСУ

В районе Славяносербска завязался стрелковый бой. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 28 ноября, в Народной милиции ЛНР сделали экстренное заявление в связи с гибелью защитника Республики.

- Командование украинских оккупационных войск продолжает целенаправленно дестабилизировать обстановку в зоне конфликта. Сегодня боевики 79-й бригады осуществили обстрел наших позиций в районе поселка Славяносербск, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате агрессии противника, погиб военнослужащий НМ ЛНР. В оборонном ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего.

- С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь, подразделения Народной милиции были вынуждены открыть огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. По предварительным данным двое украинских боевиков уничтожены, - добавили в НМ ЛНР.

Подчеркивается, что отсутствие реакции международного сообщества и руководства СММ ОБСЕ, развязывает руки противнику и побуждает его на новые преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Защитник ЛНР погиб при обстреле ВСУ Славяносербска

Военнослужащий Народной милиции мог попасть под снайперский огонь (подробнее)