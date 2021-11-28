Защитники ДНР учились сбивать беспилотники и самолеты в условиях плохой погоды

На занятиях приняли участие экипажи зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10». Фото: УНМ ДНР
Плановые занятия по боевой подготовке подразделений противовоздушной обороны прошли на полигонах ДНР. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции (УНМ) Республики.
- На занятиях приняли участие экипажи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10», - сказано в сообщении.
Уточняется, что отработаны навыки управления и вождения боевых машин в условиях пересеченной местности, а также обнаружение и поражение целей в сложных погодных условиях.
- В условиях, когда провокации со стороны противника с применением беспилотной авиации приобретают регулярный характер, военнослужащие Народной милиции ДНР в очередной раз доказали, что способны достойно выполнить возложенные на них задачи, - подчеркнули в УНМ.
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