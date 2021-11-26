В Донбассе запустили сайт для фиксации военных преступлений Украины

Общественности назовут имена причастных в обстрелах республик. Фото: штаб «ООС»

В Донбассе запустили сайт для сбора данных о военных преступлениях Украины и пропавших без вести во время войны. Но в отличие от печально известного «Миротворца», он призван систематизировать и представлять посетителям информацию в соответствии с гуманитарным правом. Об этом в ходе онлайн-конференции «Опаленная память Донбасса: военные преступления украинской армии и новые данные о массовых убийствах гражданского населения» сообщил член Общественной палаты ЛНР Сергей Белов.

Отмечается, что новый ресурс можно будет найти по адресу donbasstragedy.info. Сейчас он содержит всего лишь 2 раздела - фотогалерею и окно для обратной связи. Здесь жители региона, которые пережили украинскую агрессию и потеряли своих близких со времен 2014 года, смогут рассказать об этом.

Те, кто пережил украинскую агрессию и потерял своих близких, смогут рассказать об этом Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Сайт призван консолидировать наши усилия, дать людям достоверную информацию о количестве погибших, раненых за время конфликта, рассказать о том, что привело к образованию массовых захоронений. Ведь есть большое количество пропавших без вести, - объяснил Сергей Белов.

По его словам, в дальнейшем на сайте можно будет ознакомиться с фотографиями и данными людей, которые так или иначе оказались причастными к обстрелам республик Донбасса.

- Причем это не попытка скатиться к печально известному сайту «Миротворец». Материалы будут именно о совершивших преступления людях, призывавших к ведению войны. Основным отличием будет классификация их действий с точки зрения как национального права непосредственно самой Украины, так и международного гуманитарного права, - пояснил член Общественной палаты ЛНР.

Уточняется также, что в планах разработчиков - перевести сайт на несколько языков, в том числе немецкий и французский.

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