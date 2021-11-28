В понедельник частично обесточат Петровский район Донецка

На электросетях Донецка продолжаются ремонтные работы. Фото: МинУиЭ ДНР

Абоненты по девяти улицам Петровского района Донецка останутся без света на время ремонта в понедельник, 29 ноября. Об этом сегодня сообщил на своей странице в соцсети глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

В связи с проведением плановых ремонтных работ Донецкими городскими электрическими сетями без электроэнергии останутся некоторые абоненты Петровского района города согласно графику.

- с 8:00 до 16:00: ул. Алябьева, 22; ул. Великоанадольская, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17; ул. Брикетная, 22, 24; ул. Исакова, 27;

- с 9:00 до 16:00: ул. Лациса, ул. Дорожная, ул. Зональная, ул. Путь Социализма, ул. Ветеранов.

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