В Донецке временно приостановлено движение трамваев по трем маршрутам

Приостановлено движение трамваев по маршрутам №№3, 4, 8. Фото: ДонЭАТ

Сегодня, 28 ноября, из-за столкновения двух автомобилей в Ленинском районе Донецка приостановлено движение трамваев трех маршрутов. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.

- Временно приостановлено движение трамваев по маршрутам №№3, 4, 8. На пересечении проспекта Ленинский и улицы Куйбышева произошло столкновение двух автомобилей. Пострадавших нет, - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в связи с ремонтными работами на участке контактной сети от улицы Экономической до железнодорожного вокзала трамваи маршрута №1 ходят по укороченной схеме. С 11.00 до 15.00 трамваи следуют до улицы Экономической. Остановка находится в районе поселка «Ветка».

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