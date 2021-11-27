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Общество27 ноября 2021 11:29

28 ноября в центре Донецка трамваи будут ходить по укороченной схеме из-за ремонта линии

Трамваи первого маршрута будут курсировать до улицы Экономической
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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28 ноября в центре Донецка трамваи будут ходить по укороченной схеме из-за ремонта линии. Фото: gorod-donetsk.com

28 ноября в центре Донецка трамваи будут ходить по укороченной схеме из-за ремонта линии. Фото: gorod-donetsk.com

28 ноября в Донецке трамваи маршрута №1 будут ходить по укороченной схеме. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

В воскресенье сотрудники КП «Донэлектроавтотранс» собираются проводить аварийно-восстановительные работы на участке контактной сети от улицы Экономической до железнодорожного вокзала.

- С 11.00 до 15.00 трамваи маршрута №1 будут следовать до улицы Экономической. Остановка находится в районе поселка «Ветка», - сообщает мэр.

Первый трамвайный маршрут - старейший в городе. Связывает центр столицы Республики с железнодорожным вокзалом, проходит через два района - Ворошиловский и Киевский. Общая протяженность - больше 11 километров.

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