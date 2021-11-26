Жители Донецка почтили память погибших на Кузбассе горняков Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донбасс – шахтерский регион, и не понаслышке знает о том горе, которое может принести в жизни горняков и их семей аварии и чрезвычайные ситуации. Сегодня, 26 ноября, несколько десятков неравнодушных жителей Донецка почтили память погибших на Кузбассе горняков.

- У меня в Кемерово живёт двоюродный брат, работает там шахтером, в забое. Очень страшно ведь от ЧП не застрахован никто. Лично для меня - важно выразить поддержку братскому народу России в такой трагический момент, - сказала дончанка Наталья.

Жители Донецка почтили память погибших на Кузбассе горняков Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители Донецка почтили память погибших на Кузбассе горняков Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители Донецка почтили память погибших на Кузбассе горняков Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Напомним, что в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 52 человека, в том числе шестеро горноспасателей, сообщают источники российских информационных агентств в экстренных службах и местной администрации.

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