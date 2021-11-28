В Донецке ушел из жизни участник обороны Ленинграда и войны с Японией

Михаил Тимофеевич Морозов был награжден тремя орденами и медалями. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

В Донецке ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Михаил Тимофеевич Морозов. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Он отметил, что Михаил Тимофеевич участвовал в обороне Ленинграда и войне с Японией. День Победы встретил во Владивостоке. Был награжден орденами Отечественной войны II степени, «Богдана Хмельницкого» II и III степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями.

- Михаил Тимофеевич навсегда останется в памяти родных, близких и земляков как скромный, добропорядочный и отзывчивый человек. От имени всех дончан выражаю искренние соболезнования родным и близким Михаила Тимофеевича Морозова. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, - подчеркнул Алексей Кулемзин.

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