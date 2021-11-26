Медсестра Великой Отечественной Нина Воробьева, отметившая 100-летний юбилей: Жить для людей – вот мой секрет долголетия

Нина Митрофановна с Ольгой Долгошапко (вторая справа) и сотрудниками Минздрава Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

24 ноября 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, фронтовой медицинской сестре Нине Митрофановне Воробьевой. Юбиляра поздравил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

2Ольга Долгошапко расспросила Нину Митрофановну о здоровье и пожелала заботы дорогих ей людей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

НАСТОЯЩАЯ СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ

- Всю свою жизнь Нина Митрофановна посвятила людям. Она – настоящая сестра милосердия. На ее счету немало спасенных жизней во время Великой Отечественной войны. Нина Митрофановна всю жизнь работала в здравоохранении, много лет – операционной сестрой в хирургическом отделении железнодорожной больницы Донецка. Ее отличает жизнелюбие, сила духа, преданность профессиональному долгу. Желаю дорогой Нине Митрофановне прежде всего здоровья! Пусть всегда находится повод для улыбки и энергия для активного долголетия, - говорится в поздравительной грамоте, которую зачитала юбиляру советник по здравоохранению Главы Республики Ольга Долгошапко.

Нина Воробьева прошла всю войну, и свое 100-летие встречает с оптимизмом в будущее Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ольга Николаевна подарила от Главы ДНР также огромный букет красных роз и большую корзину с фруктами и продуктами к праздничному столу. Нина Воробьева накануне лично пригласила на свой юбилей Ольгу Долгошапко, с ней раньше по работе была знакома много лет. Нина Митрофановна очень обрадовалась гостье, которая не отпускала ее из своих объятий.

ПОД ОБСТРЕЛАМИ УДАЛЯЛА ОСКОЛКИ

Юбиляр родилась 24 ноября 1921 года в Славянске в семье рабочих. Окончила 7 классов школы и поступила в Дзержинское фельдшерско-акушерское училище. После учебы была распределена в село Угриньковцы на Тернопольщине фельдшером.

Нина Воробьева показала Ольге Долгошапко свои фронтовые фотографии Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Нина Митрофановна была призвана на фронт на следующий день после объявления войны Германией. Служила старшей полевой медсестрой в батальоне Красной Армии, который обеспечивал связью штаб фронта.

- Будучи девчонкой, я никогда не терялась, когда раненому бойцу нужно было остановить кровь. Под обстрелами прямо в блиндажах удаляла осколки, - вспоминает Нина Митрофановна. – А самым тяжелым было – терять боевых друзей.

Нина Воробьева принимала участие в боях за Киев, Тернополь, в освобождении Румынии и Чехословакии. В Румынии получила ранение. Юбиляр прошла всю войну и встретила Победу 9 мая 1945 года в городе Брно, что в Чехословакии.

Нина Воробьева прошла всю войну, и свое 100-летие встречает с оптимизмом в будущее Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На фронте познакомилась с будущим мужем Воробьевым Михаилом Никитичем. Он был артиллеристом. После войны переселились в Казахстан, где прожили четыре года. В 1949 году семья переехала в Донецк. Муж работал парторгом узла железной дороги, а Нина Митрофановна - медсестрой в хирургическом кабинете поликлиники железнодорожной больницы.

Нина Воробьева была награждена медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Вены», «За освобождение Будапешта», «За победу над Германией», орденами «Великой Отечественной войны», «Медицинской Славы» и «Богдана Хмельницкого».

ЖИВЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Нина Воробьева прошла всю войну, и свое 100-летие встречает с оптимизмом в будущее Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас ветеран живет с невесткой Галиной и одним из внуков. В октябре 2014 года под окнами ее дома на улице Дмитрия Пожарского, что на Гладковке, разорвалась мина ВСУ. Во время обстрела Нина Митрофановна чудом уцелела. Тогда погиб ее сосед – осколочное ранение оказалось несовместимым с жизнью.

- Жить для людей – вот мой секрет долголетия, - говорит юбиляр, широко улыбаясь.

В свои 100 лет Нина Воробьева любит читать художественную литературу и слушать шансон. Она - пример того, какую нужно иметь силу духа, как надо относиться к людям и жизни, чтобы достичь такого замечательного юбилея. «Комсомольская правда» присоединяется к поздравлениям и желает Нине Воробьевой крепкого здоровья и заботы дорогих ей людей.

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