Разгрузка гуманитарного конвоя проходила на складах хранения гуманитарной помощи в Донецке
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
25 ноября в Донецкую Народную Республику прибыл 104 гуманитарный конвой из Российской Федерации. Белые фуры привезли больше 92 тонн помощи. В составе гуманитарного груза вакцина «Спутник Лайт» для профилактики коронавирусной инфекции. Сообщается, что в этот раз в Республику завезли 290 тысяч доз вакцины. Также были получены лекарственные препараты и изделия медицинского назначения.
- В составе конвоя больше 100 единиц медицинского оборудования: рентген-аппараты, аппараты магнитно-резонансной томографии, оборудование для проведения программного гемодиализа, кардиографы, анализаторы, оборудование для эндоурологии, - сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.
Разгрузка гуманитарного конвоя проходила на складах хранения гуманитарной помощи в Донецке
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В ДНР привезли вакцину от коронавируса из России
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В ДНР привезли вакцину от коронавируса из России
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
-В ведомстве уточнили, что полученные лекарственные препараты и изделия медицинского назначения после пересчета поступят в профильные учреждения в соответствии с потребностями.
Напомним, прошлый гуманитарный конвой из РФ приезжал в ДНР 14 октября и доставил больше 191 тонны лекарств и медоборудования.
Разгрузка гуманитарного конвоя проходила на складах хранения гуманитарной помощи в Донецке
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Разгрузка гуманитарного конвоя проходила на складах хранения гуманитарной помощи в Донецке
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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