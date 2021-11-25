Разгрузка гуманитарного конвоя проходила на складах хранения гуманитарной помощи в Донецке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

25 ноября в Донецкую Народную Республику прибыл 104 гуманитарный конвой из Российской Федерации. Белые фуры привезли больше 92 тонн помощи. В составе гуманитарного груза вакцина «Спутник Лайт» для профилактики коронавирусной инфекции. Сообщается, что в этот раз в Республику завезли 290 тысяч доз вакцины. Также были получены лекарственные препараты и изделия медицинского назначения.

- В составе конвоя больше 100 единиц медицинского оборудования: рентген-аппараты, аппараты магнитно-резонансной томографии, оборудование для проведения программного гемодиализа, кардиографы, анализаторы, оборудование для эндоурологии, - сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

Разгрузка гуманитарного конвоя проходила на складах хранения гуманитарной помощи в Донецке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР привезли вакцину от коронавируса из России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР привезли вакцину от коронавируса из России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

-В ведомстве уточнили, что полученные лекарственные препараты и изделия медицинского назначения после пересчета поступят в профильные учреждения в соответствии с потребностями.

Напомним, прошлый гуманитарный конвой из РФ приезжал в ДНР 14 октября и доставил больше 191 тонны лекарств и медоборудования.

Разгрузка гуманитарного конвоя проходила на складах хранения гуманитарной помощи в Донецке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Разгрузка гуманитарного конвоя проходила на складах хранения гуманитарной помощи в Донецке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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