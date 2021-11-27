В Донецке в краеведческом музее в декабре откроется зал с экспонатами от царства скифов до Золотой Орды

В Донецке в краеведческом музее откроется зал с экспонатами от царства скифов до Золотой Орды. Фото: Донецкий краеведческий музей

Донецкий республиканский краеведческий музей в декабре откроет зал «Наш край в составе государственных образований прошлого: от царства скифов до Золотой Орды». Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на музей.

В новом зале будут представлены пять исторических эпох с XI века до н.э. до XIV века н.э. Экспозицию составят материалы предскифского периода - времени зарождения первых государственных образований в регионе. Посетители увидят находки бондарихинской, а также срубной культур.

О скифах расскажут по данным кургана «царского ранга» – Двугорбой Могилы, воинского захоронения у села Стыла и каменного изваяния, найденного у поселка Ольховчик вблизи Шахтерска на востоке ДНР. Также покажут находки из погребений сарматского времени. В разделе о Великом переселении народов посетители увидят материалы погребения у Моспино, фрагменты сосудов пеньковской культуры и реконструкцию языческого святилища поселения Старица.

Артефакты салтово-маяцкой культуры, реконструкцию убранства лошади представителя языческого культа (поселение Маяки) и керамику из многочисленных остатков кочевий от Подонцовья до Приазовья выставят в разделе о хазарском периоде.

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