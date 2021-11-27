Под Горловку на украинские позиции прибыли две снайперские пары. Фото: youtube.com

Разведка Донецкой Народной Республики узнала о прибытии двух снайперских пар на позиции ВСУ к северо-востоку от Горловки. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- 26 ноября в зоне ответственности 30-й отдельной механизированной бригады на передовые позиции в районе Новолуганского отмечено прибытие двух снайперских пар, - рассказал Эдуард Басурин.

В последние месяцы о работе украинских снайперов в Донбассе не сообщалось. Между тем, известно, что снайперы ВСУ стреляют и по мирным жителям, в том числе по детям.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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