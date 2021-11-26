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Общество26 ноября 2021 14:31

В Донецке демонтируют старый водопровод, которому уже полвека

На его месте коммунальщики проложат более 2 километров новых труб
Ирина ДМИТРИЕВА
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Ремонтные работы проходят на аварийном участке по улице Югославской. Фото: Минстрой ДНР

Ремонтные работы проходят на аварийном участке по улице Югославской. Фото: Минстрой ДНР

В прифронтовом Куйбышевском районе Донецка завершают работы по реконструкции старого водопровода. Его ввели в эксплуатацию еще более полувека назад. Со временем на прохудившихся трубах стали возникать частые порывы, которые влекли за собой большие потери воды. В целях улучшения качества предоставления услуги централизованного водоснабжения водопровод решили полностью заменить. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Реконструкция водовода диаметром 400 миллиметров проходит на аварийном участке по улице Югославской. Протяженность участка составляет 2100 метров, - рассказали там.

К настоящему времени коммунальщики заменили уже 1300 погонных метров трубы, сейчас они монтируют колодцы. Согласно проекту, к водопроводу будут подключены жители улиц Одинцова, Моспинской, Зоринской и поселка Шмидта. Все работы специалисты планируют завершить в этом году.

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