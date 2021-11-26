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Политика26 ноября 2021 7:54

За сутки территорию ДНР обстреляли четыре раза

Под ударами ВСУ оказались четыре населенных пункта Республики
Ирина ДМИТРИЕВА
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Киевские силовики применяют запрещенное минскими договоренностями вооружение. Фото: штаб «ООС»

Киевские силовики применяют запрещенное минскими договоренностями вооружение. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки подразделения украинской армии обстреляли территорию ДНР четыре раза. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Они уточнили, что под ударами ВСУ оказались сразу несколько населенных пунктов - село Спартак и поселок Старомихайловка, город Ясиноватая и близлежащий к нему поселок Красный Партизан.

- В нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии применялись минометы калибром 82 миллиметра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и ударный беспилотный летательный аппарат типа «Квадро», - сообщили в СЦКК.

Отмечается, что в результате обстрелов были зафиксированы повреждения в Ясиноватой - там пострадали здания госучреждения и Краснопартизанской школы.

Напомним, днем ранее киевские войска также четырежды открывали огонь по ДНР.

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