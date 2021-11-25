Погода в Донецке: 26 ноября будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки

С самого утра в столице установится ясная погода, но уже днем небо затянут облака Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С самого утра в столице Донецкой Народной Республики установится ясная погода, но уже днем небо затянут облака. Возможны осадки в виде небольшого снега с дождем.

Утром температурный фон составит от -6 градусов мороза до 0, днем на улице станет немного теплее - от -2 до +2 градусов по Цельсию.

Ветер юго-восточный, с порывами воздушных масс до 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751-749 миллиметров ртутного столба.

26 ноября в народе почитают память святителя Иоанна Златоустого - архиепископа Константинопольского. С давнего времени было известно, что «на Златоуста все поле пусто». В этот период года «всякая зябь останавливается в росте» и земля засыпает до самой весны. Наши предки еще говорили: «Созывает зима на Ивана Златоуста свою свиту: вьюги и метели и дает холодам наказ - оттепели унять». Если в этот день на деревьях видели иней - верили, что впереди будет богатый урожай.

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