Последние осенние дни в Донецке: фоторепортаж

Последние осенние дни в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние деньки радуют дончан ясной погодой и ярким солнцем. Несмотря на мороз, который держится уже второй день, погода в Донецке радует.

Кстати, минусовая температура воздуха продержится недолго. Уже с субботы синоптики обещают + 5 градусов тепла. Вплоть до 12 декабря днем прогнозируется от +1 до + 12 градусов, а ночью от – 4 до + 8. Также с ближайших выходных ожидаются затяжные осадки. Однако, это лишь прогнозы, которым свойственно меняться.

А пока – насладимся уходящей осенью.

Последние осенние дни в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН