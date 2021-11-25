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Общество25 ноября 2021 10:32

Последние осенние дни в Донецке: фоторепортаж

Несмотря на морозную погоду, в столице Республике прекрасная погода
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Последние осенние дни в Донецке

Последние осенние дни в Донецке

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние деньки радуют дончан ясной погодой и ярким солнцем. Несмотря на мороз, который держится уже второй день, погода в Донецке радует.

Кстати, минусовая температура воздуха продержится недолго. Уже с субботы синоптики обещают + 5 градусов тепла. Вплоть до 12 декабря днем прогнозируется от +1 до + 12 градусов, а ночью от – 4 до + 8. Также с ближайших выходных ожидаются затяжные осадки. Однако, это лишь прогнозы, которым свойственно меняться.

А пока – насладимся уходящей осенью.

Последние осенние дни в Донецке

Последние осенние дни в Донецке

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке

Последние осенние дни в Донецке

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке

Последние осенние дни в Донецке

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке

Последние осенние дни в Донецке

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке

Последние осенние дни в Донецке

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке

Последние осенние дни в Донецке

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке

Последние осенние дни в Донецке

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке

Последние осенние дни в Донецке

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке

Последние осенние дни в Донецке

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке

Последние осенние дни в Донецке

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке

Последние осенние дни в Донецке

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке

Последние осенние дни в Донецке

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке

Последние осенние дни в Донецке

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последние осенние дни в Донецке

Последние осенние дни в Донецке

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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