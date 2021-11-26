Средняя зарплата в ДНР вырастет до 35,5 тысяч рублей

Одним из главных ориентиров заявлен рост заработных плат в промышленности и угольной отрасли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К 2025 году рост валового внутреннего продукта в ДНР составит более 70 процентов, а средняя зарплата по Республике будет в районе 35,5 тысяч рублей. Об этом сообщил министр экономического развития Донецкой Народной Республики Алексей Половян, представивший на днях экономические аспекты плана социально-экономического развития страны на 2022-2024 годы.

Чиновник подчеркнул, что одной из главных задач государства является повышение эффективности реального сектора экономики, что позволит улучшить качество жизни людей.

По его словам, итогом реализации плана социально-экономического развития на ближайшие три года станет существенный прирост валового внутреннего продукта (ВВП) и увеличение размера заработных плат в главных отраслях.

- Мы стремимся к росту валового внутреннего продукта более чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, росту экспорта на 70 процентов, росту среднемесячной зарплаты в целом по экономике до 35,5 тысяч рублей. Также целевым ориентиром поставлен рост зарплаты в промышленности и угольной отрасли более чем в два раза, - отметил министр.

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