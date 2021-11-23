Россия дала «зеленый свет» выходу на свой рынок продукции металлургов Донбасса

Указ Путина позволит загрузить промышленные предприятия Донбасса. Фото: пресс-служба Алчевского меткомбината

Указ президента России Владимира Путина о свободном допуске товаров из ДНР и ЛНР на российский рынок кардинально изменил процесс экономической интеграции республик в РФ. Об этом заявили в пресс-службе Южного горно-металлургического комплекса, который ныне заведует главными металлургическими и коксохимическими предприятиями на Донбассе.

- Безусловно, указ президента Российской Федерации Владимира Путина кардинально, а главное, очень своевременно упрощает взаимодействие экономик Донецкой и Луганской Народных Республик с экономикой России, - отметили в ЮГМК.

Там также подчеркнули, что этот указ, по сути, снял и устранил все основные барьеры, которые раньше препятствовали полноценному допуску товаров из Донбасса в РФ.

- Конкретно нашим предприятиям это открывает «зеленый свет» на российский рынок продукции черной металлургии, - отметили в управляющей компании.

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